В Таиланде продлили режим чрезвычайного положения до 31 августа

Власти Таиланда решили продлить режим чрезвычайного положения, введённый в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, до 31 августа.

Как сообщает ТАСС, об этом объявила официальный представитель правительства страны Нарумон Пиньонсинват.

По её словам, «кабмин принял предложение совета национальной безопасности о продлении режима чрезвычайного положения на один месяц — до 31 августа».

Пиньонсинват при этом добавила, что из соответствующего указа будет убран пункт о запрете проведения демонстраций.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News оценил ситуацию в Таиланде.