В Таиланде продлили режим чрезвычайного положения до 31 августа
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом объявила официальный представитель правительства страны Нарумон Пиньонсинват.
По её словам, «кабмин принял предложение совета национальной безопасности о продлении режима чрезвычайного положения на один месяц — до 31 августа».
Пиньонсинват при этом добавила, что из соответствующего указа будет убран пункт о запрете проведения демонстраций.
Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News оценил ситуацию в Таиланде.