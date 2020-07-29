В Таиланде продлили режим чрезвычайного положения до 31 августа

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Власти Таиланда решили продлить режим чрезвычайного положения, введённый в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, до 31 августа.
В Таиланде продлили режим чрезвычайного положения до 31 августа
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом объявила официальный представитель правительства страны Нарумон Пиньонсинват.

По её словам, «кабмин принял предложение совета национальной безопасности о продлении режима чрезвычайного положения на один месяц — до 31 августа».

Пиньонсинват при этом добавила, что из соответствующего указа будет убран пункт о запрете проведения демонстраций.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News оценил ситуацию в Таиланде.

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