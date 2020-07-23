В «Турпомощи» оценили ситуацию в Таиланде

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Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко оценил ситуацию в Таиланде.
В «Турпомощи» оценили ситуацию в Таиланде
  • РИА Новости

«Раз закрыта страна, значит, принимать кого-то они не в состоянии. А по поводу того, как будет дальше: надо сначала дожить», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, было много случаев в истории Таиланда, когда существовали определённые ограничения, в том числе на туризм.

«От российских туристов точно никуда не денутся», — добавил он.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.

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