США ввели санкции против сына Башара Асада
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Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
В списке в том числе оказалась 1-я бронетанковая дивизия сирийской армии.
В июне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона вводит новые санкции в отношении Сирии, в частности, они направлены на сирийского лидера Башара Асада и его супругу.
Как отметили в МИД России, санкции США в отношении Сирии в рамках «акта Цезаря» бьют по обычным сирийцам.
Президент России Владимир Путин заявил, что подобные меры против Сирии незаконны и направлены на «экономическое удушение» страны.