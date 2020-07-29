США ввели санкции против сына Башара Асада

Соединённые Штаты ввели санкции против сына президента Сирии Башара Асада — Хафеза Асада, а также против других трёх человек и ряда организаций.

Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В списке в том числе оказалась 1-я бронетанковая дивизия сирийской армии.

В июне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона вводит новые санкции в отношении Сирии, в частности, они направлены на сирийского лидера Башара Асада и его супругу.

Как отметили в МИД России, санкции США в отношении Сирии в рамках «акта Цезаря» бьют по обычным сирийцам.

Президент России Владимир Путин заявил, что подобные меры против Сирии незаконны и направлены на «экономическое удушение» страны.