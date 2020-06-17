США вводят санкции против Башара Асада и его супруги

Соединённые Штаты вводят новые санкции против Сирии, в частности, они направлены на сирийского президента Башара Асада и его супругу. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

Как заявили в Госдепе, санкции вводятся в рамках закона о мерах против сирийских властей «Цезарь», они стали продолжением политического и экономического давления на Асада для борьбы с «ведением войны и массовыми зверствами против сирийского народа».

В новый список санкций вошли Башар Асад и его жена Асма Асад. Всего в перечень внесены 39 наименований.

«Настало время положить конец бесполезной, жестокой войне Асада. Сегодня у режима Асада и тех, кто его поддерживает, есть простой выбор: предпринять шаги в направлении политического урегулирования сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН или столкнуться с новыми санкциями», — заявил Помпео.

В конце мая Совет Европейского союза на год продлил санкции против правительства Сирии.