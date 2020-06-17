МИД России оценил санкции США против Сирии в рамках «акта Цезаря»

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Санкции США в отношении Сирии в рамках «акта Цезаря» бьют по обычным сирийцам. Об этом заявили в пресс-службе МИД России, комментируя вступление в силу антисирийского «акта Цезаря».
МИД России оценил санкции США против Сирии в рамках «акта Цезаря»
  • РИА Новости

Там напомнили, что 17 июня в США вступает в силу закон «О защите гражданского населения Сирии», так называемый «акт Цезаря».

В соответствии с ним США будут вводить санкции против физических и юридических лиц, связанных с добывающей, перерабатывающей и строительной промышленностью Сирии.

Кроме того, ограничения затронут банковский сектор, торгово-инвестиционную и энергетическую отрасли.

«Не секрет, однако, что односторонние рестрикции, принятые в обход СБ ООН, блокируют ввоз в Сирию медикаментов, включая сырьё для производства лекарств и анестетики, компьютеров и высокотехнологичных приборов (рентгеновские сканеры, ИВЛ, машины для диализа и лучевой терапии), а также удобрений, систем для очистки воды, строительного оборудования, электрогенераторов и так далее», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули дипломаты, «акт Цезаря», который «на словах направлен на «защиту гражданского населения», на деле бьёт по обычным сирийцам».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона вводит новые санкции в отношении Сирии, в частности, они направлены на сирийского лидера Башара Асада и его супругу. 

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