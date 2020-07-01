Путин назвал целью санкций против Сирии «экономическое удушение»
- РИА Новости
«Своё негативное влияние оказывают и санкции, введённые в отношении Сирии в обход Совета Безопасности ООН, то есть нелегальные, по сути дела, и незаконные санкции», — сказал президент.
Он отметил, что, несмотря на призыв к смягчению санкционного давления в условиях пандемии, и в Вашингтоне, и в Брюсселе решили продлить «рестрикции против Дамаска».
«Кроме того, ещё введены и новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономическому удушению Сирийской Арабской Республики», — подчеркнул Путин.
Ранее в США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии, в частности, они направлены на сирийского лидера Башара Асада и его супругу.
Как отметили в МИД России, санкции США против Сирии в рамках «акта Цезаря» бьют по обычным сирийцам.