Путин назвал целью санкций против Сирии «экономическое удушение»

Санкции против Сирии незаконны и направлены на «экономическое удушение» страны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видеоконференции по Сирии с Турцией и Ираном.

«Своё негативное влияние оказывают и санкции, введённые в отношении Сирии в обход Совета Безопасности ООН, то есть нелегальные, по сути дела, и незаконные санкции», — сказал президент.

Он отметил, что, несмотря на призыв к смягчению санкционного давления в условиях пандемии, и в Вашингтоне, и в Брюсселе решили продлить «рестрикции против Дамаска».

«Кроме того, ещё введены и новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономическому удушению Сирийской Арабской Республики», — подчеркнул Путин.

Ранее в США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии, в частности, они направлены на сирийского лидера Башара Асада и его супругу.

Как отметили в МИД России, санкции США против Сирии в рамках «акта Цезаря» бьют по обычным сирийцам.

RT вёл прямую трансляцию.