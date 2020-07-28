ООН: качество воздуха влияет на уровень смертности от COVID-19

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Качество воздуха влияет на уровень смертности от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в докладе Организации Объединённых Наций.
ООН: качество воздуха влияет на уровень смертности от COVID-19
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«Загрязнение воздуха и количество парниковых газов значительно снизилось. Согласно имеющимся показателям, плохое качество воздуха связано с более высоким уровнем смертности от COVID-19», — приводит ТАСС сообщение.

В организации отметили, что без особых мер по защите окружающей среды эффект очищения воздуха в мире станет лишь временным достижением.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал «придерживаться зелёной политики при инклюзивном восстановлении экономики».

Ранее учёные из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать передачу COVID-19 через частицы в воздухе значимым фактором распространения инфекции.

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