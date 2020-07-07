ООН: из-за пандемии около 71 млн человек окажутся в нищете

Порядка 71 млн человек окажутся в условиях крайней нищеты в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в докладе ООН о влиянии пандемии на выполнение целей устойчивого развития.

По данным организации, если распространение вируса останется на прогнозируемом уровне либо активность вируса возобновится до конца года, уровень бедности в 2020 году достигнет 8,8%.

«Согласно оценкам, дополнительно 71 млн человек будут жить в условиях крайней нищеты из-за COVID-19», — цитирует доклад РИА Новости.

Как ожидается, наибольший рост нищеты ожидается в Южной Азии и ряде стран Африки.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о двух возможных сценариях в мире в связи с пандемией коронавируса.