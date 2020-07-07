Генсек ООН назвал два сценария глобальных последствий пандемии

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Генсек ООН Антониу Гутерреш в статье для Aftonbladet рассказал о двух возможных сценариях в мире в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Генсек ООН назвал два сценария глобальных последствий пандемии
  • Reuters

По его словам, существует оптимистический и пессимистический прогноз.

Согласно первому сценарию, все страны, в том числе развивающиеся, успешно справятся с текущей ситуацией, и в течение девяти месяцев будет разработана вакцина от коронавируса, которая станет доступна всем.

«Если так всё и произойдет, а экономика будет постепенно восстанавливаться, мы начнем двигаться в нужном направлении, чтобы через два-три года в какой-то степени вернуться к нормальному состоянию», — отметил Гутерреш.

В случае воплощения в жизнь худшего сценария, продолжится распространение коронавирусной инфекции, что негативно скажется на ситуации в развивающихся странах, считает он.

При этом вакцину от COVID-19 на фоне жёсткой конкуренции смогут получить только наиболее развитые страны.

«Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия. Каждая страна будет действовать самостоятельно — либо в так называемых коалициях, желающих сотрудничать лишь по некоторым конкретным задачам», — предупредил генсек ООН.

По мнению Гутерреша, это может привести мир к глобальной депрессии на пять—семь лет.

Он добавил, что пока неясно, к какому сценарию движется мир.

Ранее Гутерреш допустил возможность глобальной продовольственной катастрофы.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли также предупредил об угрозе массового голода из-за пандемии коронавируса, если человечество не обеспечит продовольственную безопасность.

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