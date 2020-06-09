Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
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Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
«Ещё до начала пандемии сотни миллионов людей испытывали голод и недоедание», — цитирует РИА Новости Гутерреша.
Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предупредил об угрозе массового голода из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, если человечество не обеспечит продовольственную безопасность.