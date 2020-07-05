Учёные попросили ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
- Reuters
Как пишет The New York Times, соответствующее письмо в ВОЗ подписали 239 человек.
По мнению учёных, коронавирус может распространяться через частицы в воздухе внутри помещений.
При этом, по информации ВОЗ, COVID-19 в основном распространяется через капли, которые выделяются из дыхательных путей больного при кашле, чихании или общении.
Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил заявление главы ВОЗ о том, что на глобальном уровне распространение пандемии COVID-19 ускоряется.