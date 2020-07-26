Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что заболевание подозревают у человека, который приехал в КНДР из Южной Кореи 19 июля.
У пациента зафиксированы симптомы, похожие на инфицирование коронавирусом.
3 июля лидер КНДР Ким Чен Ын провёл расширенное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), в ходе которого обсуждались меры по противодействию распространению коронавируса.