Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР

Правительство КНДР сообщило о первом случае подозрения на заболевание коронавирусом в стране.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что заболевание подозревают у человека, который приехал в КНДР из Южной Кореи 19 июля.

У пациента зафиксированы симптомы, похожие на инфицирование коронавирусом.

3 июля лидер КНДР Ким Чен Ын провёл расширенное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), в ходе которого обсуждались меры по противодействию распространению коронавируса.