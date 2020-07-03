Ким Чен Ын провёл заседание политбюро ЦК ТПК для обсуждения пандемии

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл расширенное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), в ходе которого обсуждались меры по противодействию распространению коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что властям КНДР удалось предотвратить проникновение коронавируса на территорию страны.

Он добавил, что это является успехом партии и народа, который следовал её указам.

Ранее Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором высоко оценил успехи Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.