Косачёв осудил призыв британского теневого министра пересмотреть лицензию RT

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.

«Первое, данное обращение абсолютно нарушает все принципы взаимоотношений властей и прессы. Власти и пресса — это две абсолютно друг от друга отделённые субстанции. В данном случае британская власть заходит в ту сферу, которая называется «Пресса», и пытается диктовать своё понимание того, что такое хорошо, а что такое плохо», — заявил сенатор.

Косачёв отметил, что «ни в коем случае нельзя допускать», чтобы британские инструменты, регулирующие прессу, действовали по указанию своих властей.

«Если это произойдёт, это будет означать, что в Великобритании нет свободной прессы, в принципе нет прессы, а есть только власть... Если окажется, что британская власть нагнёт свою прессу и удалит RT с британского рынка масс-медиа, это будет означать, что мы не находимся в условиях, когда пресса свободна, мы не находимся в условиях, когда действует международное право», — уверен он.

Сенатор также отметил, что это «очень принципиальная ситуация», и выразил надежду, что все будут «в равной степени одинаково остро, жёстко и последовательно на неё реагировать».

Ранее британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.

По её словам, в докладе парламентского комитета по разведке и безопасности «чётко обозначены проблемы, которые Ofcom уже выявил в 2018 году, когда на канал RT был наложен штраф в размере £200 тыс».

Ранее парламентский комитет Великобритании опубликовал доклад о «российском вмешательстве», в котором обвинил Россию в «кибератаках» и «распространении дезинформации». В частности, утверждается, что телеканал RT и агентство Sputnik якобы предвзято освещали референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС в 2016 году. МИД России назвал публикацию «русофобией в фейковой огранке».

В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения Вещательного кодекса в семи эпизодах. На телеканал был наложен штраф в размере £200 тыс. за «нарушение принципа беспристрастности».

Посольство России в Великобритании назвало действия Ofcom в отношении RT попыткой давления на редакционную политику телеканала.

В российском МИД отмечали, что сумма штрафа вызывает вопросы и превышает взыскания в отношении других СМИ, которые обвинялись в разжигании ненависти и насилия.