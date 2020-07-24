Суд в Париже над Винником назначили на 14 сентября

Судебное разбирательство по делу россиянина Александра Винника, находящегося под стражей во Франции, состоится 14 сентября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Винника Фредерика Бело.

«Слушания по уголовному делу пройдут 14 сентября», — сообщил Бело.

Он рассказал, что постановление о направлении дела в суд было подписано следственным судьёй три дня назад.

Он заявил, что в настоящий момент «непонятно, будут слушания длиться один день или будет установлено несколько дней».

В начале июня Высший административный суд Греции провёл слушания по апелляции на решение греческого Минюста выдать Винника Франции.

17 февраля Апелляционный суд Парижа оставил Винника под стражей, отклонив апелляцию защиты. В МИД России пообещали продолжать требовать выдачи россиянина.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.