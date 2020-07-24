Суд в Париже над Винником назначили на 14 сентября
- Reuters
«Слушания по уголовному делу пройдут 14 сентября», — сообщил Бело.
Он рассказал, что постановление о направлении дела в суд было подписано следственным судьёй три дня назад.
Он заявил, что в настоящий момент «непонятно, будут слушания длиться один день или будет установлено несколько дней».
В начале июня Высший административный суд Греции провёл слушания по апелляции на решение греческого Минюста выдать Винника Франции.
17 февраля Апелляционный суд Парижа оставил Винника под стражей, отклонив апелляцию защиты. В МИД России пообещали продолжать требовать выдачи россиянина.
Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.