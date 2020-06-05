В Греции прошли слушания по апелляции выдачи Винника Франции
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, суд назначил адвокатам Винника срок до 16 июня для предоставления дополнительных документов.
Отмечается, что суд рассматривал две апелляции — одну от Винника, вторую от имени его жены, двух детей и его самого.
«Они требуют отменить решение Министерства юстиции о выдаче Винника», — сообщила адвокат Зои Константопулу перед началом заседания.
Она рассказала, что в апелляции содержится требование вернуть Винника в Грецию и выдать в Россию.
17 февраля Апелляционный суд Парижа оставил Винника под стражей, отклонив апелляцию защиты. В МИД России пообещали продолжать требовать выдачи россиянина.
Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.