В Греции прошли слушания по апелляции выдачи Винника Франции

Высший административный суд Греции провёл слушания по апелляции на решение греческого Минюста выдать россиянина Александра Винника Франции.

Как сообщает РИА Новости, суд назначил адвокатам Винника срок до 16 июня для предоставления дополнительных документов.

Отмечается, что суд рассматривал две апелляции — одну от Винника, вторую от имени его жены, двух детей и его самого.

«Они требуют отменить решение Министерства юстиции о выдаче Винника», — сообщила адвокат Зои Константопулу перед началом заседания.

Она рассказала, что в апелляции содержится требование вернуть Винника в Грецию и выдать в Россию.

17 февраля Апелляционный суд Парижа оставил Винника под стражей, отклонив апелляцию защиты. В МИД России пообещали продолжать требовать выдачи россиянина.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.