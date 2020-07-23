Китай ведёт диалог с Россией по возобновлению авиасообщения

Короткая ссылка
В МИД Китая заявили, что Пекин поддерживает связь с Москвой по вопросу возобновления авиасообщения после уведомления о том, что Россия с 15 июля постепенно снимает ограничения на международные пассажирские авиаперевозки.
Китай ведёт диалог с Россией по возобновлению авиасообщения
  • РИА Новости

«Недавно Росавиация связалась с авиационными властями Китая, чтобы уведомить о том, что Россия с 15 июля будет постепенно снимать ограничения на международные пассажирские перевозки. В настоящее время китайская сторона находится в контакте с российской по этому вопросу», — приводит РИА Новости сообщение МИД Китая.

В МИД отметили, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы общими усилиями провести подготовительную работу по возобновлению полётов.

Ранее в Росавиации разработали схему поэтапного возобновления международного авиасообщения, согласно которой в первую очередь летать можно будет в страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что возобновлять авиасообщение необходимо с определёнными ограничениями для профилактики COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить