Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями
- РИА Новости
По его словам, накладываются определённые обязательства по тестированию и использованию мер дистанцирования.
«Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определёнными поправками, ограничениями, предупреждениями», — цитирует главу Минздрава ТАСС.
Ранее Росавиация разработала схему поэтапного возобновления международного авиасообщения. Планируется, что в первую очередь летать можно будет в страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что авиационные власти ведут работу и в ближайшее время объявят о своём решении.