Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями

Короткая ссылка
Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями
  • РИА Новости

По его словам, накладываются определённые обязательства по тестированию и использованию мер дистанцирования.

«Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определёнными поправками, ограничениями, предупреждениями», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

Ранее Росавиация разработала схему поэтапного возобновления международного авиасообщения. Планируется, что в первую очередь летать можно будет в страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что авиационные власти ведут работу и в ближайшее время объявят о своём решении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить