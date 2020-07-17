Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями

Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, накладываются определённые обязательства по тестированию и использованию мер дистанцирования.

«Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определёнными поправками, ограничениями, предупреждениями», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

Ранее Росавиация разработала схему поэтапного возобновления международного авиасообщения. Планируется, что в первую очередь летать можно будет в страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что авиационные власти ведут работу и в ближайшее время объявят о своём решении.