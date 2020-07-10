Росавиация разработала план возобновления международных перелётов

Росавиация разработала схему поэтапного возобновления международного авиасообщения, в первую очередь перелёты могут возобновить в страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается что на основе рекомендаций Международной организации гражданской авиации, ВОЗ и российских властей «разработана матрица поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами».

«Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия», — заявили в Росавиации.

При этом в ведомстве добавили, что в работа по возобновлению авиасообщения с другими странами будет строиться на основе взаимности.

Росавиация и власти ряда государств уже обменялись предложениями о возобновлении международных рейсов. Проводятся дополнительные консультации.

«Авиасообщение с другими государствами будет возобновляться после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в этих государствах», — указано в сообщении.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала критерии для возобновления международных перелётов.

По её словам, снятие ограничений на международное авиасообщение может начаться 15 июля.