СМИ: Международные рейсы могут разрешить из шести городов России

В России в рамках первого этапа восстановления международного сообщения полёты могут разрешить из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

По данным газеты, соответствующий проект направил в кабмин первый замглавы Минтранспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько.

По словам источника газеты, на первом этапе указанные города станут внутрироссийскими хабами.

Издание пишет, что, если авиасообщение с другими странами будет восстановлено 1 августа, аэропорты в России, не являющиеся внутригосударственными хабами, смогут принимать зарубежные рейсы не ранее середины августа.

Ранее в Росавиации разработали схему поэтапного возобновления международного авиасообщения, согласно которой в первую очередь летать можно будет в страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что возобновлять авиасообщение необходимо с определёнными ограничениями для профилактики COVID-19.