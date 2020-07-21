СМИ: Международные рейсы могут разрешить из шести городов России
- © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
По данным газеты, соответствующий проект направил в кабмин первый замглавы Минтранспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько.
По словам источника газеты, на первом этапе указанные города станут внутрироссийскими хабами.
Издание пишет, что, если авиасообщение с другими странами будет восстановлено 1 августа, аэропорты в России, не являющиеся внутригосударственными хабами, смогут принимать зарубежные рейсы не ранее середины августа.
Ранее в Росавиации разработали схему поэтапного возобновления международного авиасообщения, согласно которой в первую очередь летать можно будет в страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что возобновлять авиасообщение необходимо с определёнными ограничениями для профилактики COVID-19.