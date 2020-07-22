В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

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RT
Российские журналисты подверглись нападению со стороны американских полицейских при освещении протестов в Портленде, передаёт корреспондент РИА Новости.
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
  • Reuters

Оператора «Первого канала» Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили её об асфальт.

Самого журналиста повалили на землю.

Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у неё телефон, схватил за голову и сорвал шлем.

Журналистка также надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтёров.

Отмечается, что у обоих журналистов были бейджи с надписью «Пресса».

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