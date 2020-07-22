В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
- Reuters
Оператора «Первого канала» Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили её об асфальт.
Самого журналиста повалили на землю.
Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у неё телефон, схватил за голову и сорвал шлем.
Журналистка также надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтёров.
Отмечается, что у обоих журналистов были бейджи с надписью «Пресса».