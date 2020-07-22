Пушков отреагировал на призыв США по поводу «оружия Судного дня»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал призыв США к России прекратить работу над крылатыми ракетами с ядерной энергетической установкой.

Соответствующее заявление ранее сделал спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Он отметил, что России следует прекратить разрабатывать «летучие Чернобыли», и подобное оружие Судного дня «вообще не должно существовать».

«А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР «Минитмен», это что — гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие Судного дня», — написал Пушков в Twitter.

По его словам, США нужно «не указывать России, над чем работать или нет», а «думать над новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями».

«Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение «Судного дня», — подытожил российский сенатор.

В начале июля Биллингсли заявил, что проекты российских ракет «Буревестник» и «Посейдон» являются «ужасными» и должны быть закрыты.

Как заявлял в феврале российский президент Владимир Путин, Россия продолжит оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.