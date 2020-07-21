В США назвали российскую крылатую ракету «летучим Чернобылем»
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«Мы, честно говоря, считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем и ядерной боеголовкой? Это не что иное, как летучий Чернобыль. Представьте, какой радиоактивный выброс будет она создавать во время полёта. Нет никакой логики, которая бы оправдывала эти системы Судного дня», — сказал он во время выступления в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
Как отметил Биллингсли, он сообщал российским партнёрам, что это «расходование огромных средств» и подобные разработки нужно прекратить.
Также во время выступления чиновник рассказал, что создаваемые американцами гиперзвуковые вооружения станут для США «уравнителями» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В начале июля Биллингсли заявил, что проекты российских ракет «Буревестник» и «Посейдон» являются «ужасными» и должны быть закрыты.
Как заявлял в феврале российский президент Владимир Путин, Россия продолжит оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.