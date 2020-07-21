В США назвали российскую крылатую ракету «летучим Чернобылем»

Соединённые Штаты призвали Россию прекратить разрабатывать «летучие Чернобыли» — крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой. По мнению спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, такое оружие «вообще не должно существовать».

«Мы, честно говоря, считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем и ядерной боеголовкой? Это не что иное, как летучий Чернобыль. Представьте, какой радиоактивный выброс будет она создавать во время полёта. Нет никакой логики, которая бы оправдывала эти системы Судного дня», — сказал он во время выступления в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

Как отметил Биллингсли, он сообщал российским партнёрам, что это «расходование огромных средств» и подобные разработки нужно прекратить.

Также во время выступления чиновник рассказал, что создаваемые американцами гиперзвуковые вооружения станут для США «уравнителями» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В начале июля Биллингсли заявил, что проекты российских ракет «Буревестник» и «Посейдон» являются «ужасными» и должны быть закрыты.

Как заявлял в феврале российский президент Владимир Путин, Россия продолжит оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.