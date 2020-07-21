В США назвали гиперзвуковое оружие «важным уравнителем» в АТР

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Создаваемые американцами гиперзвуковые вооружения станут для США «уравнителями» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
В США назвали гиперзвуковое оружие «важным уравнителем» в АТР
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом он рассказал во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

По словам Биллингсли, США на данном этапе не занимаются созданием гиперзвуковых систем в ядерном оснащении.

«США, насколько я понимаю, занимаются разработкой не ядерных вооружений такого типа, а гиперзвуковых в обычном оснащении. Эти (вооружения. — RT), считаю, станут для нас важными уравнителями, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — цитирует чиновника ТАСС.

Он напомнил, что США отстают от Китая в проведении испытаний гиперзвуковых вооружений.

20 марта Министерство обороны США заявило об успешном испытании планирующего гиперзвукового блока на Гавайях.

Как отметил президент США Дональд Трамп, гиперзвуковая ракета будет способна поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.

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