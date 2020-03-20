В США заявили об успешном испытании гиперзвукового блока

Короткая ссылка
Министерство обороны США заявило об успешном испытании планирующего гиперзвукового блока на Гавайях 19 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского оборонного ведомства.
В США заявили об успешном испытании гиперзвукового блока
  • Reuters

«Министерство обороны успешно испытало гиперзвуковой планирующий блок в ходе лётного эксперимента, выполненного... на Кауаи, Гавайи, 19 марта», — цитирует сообщение РИА Новости.

В начале декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американская сторона отстаёт от России в разработке гиперзвукового вооружения.

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков оценил планы Соединённых Штатов испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить