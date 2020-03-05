В МИД России оценили планы США испытать гиперзвуковое оружие

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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков прокомментировал планы США испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие.
В МИД России оценили планы США испытать гиперзвуковое оружие
  • РИА Новости

Он отметил, что в Соединённых Штатах «разработки гиперзвукового оружия велись многие десятилетия». 

«Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы. Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть», — приводит РИА Новости ответ Ермакова на просьбу прокомментировать эти планы США.

Ранее в Пентагоне сообщили, что американские военные планируют провести испытательные пуски гиперзвукового оружия в 2020 году

В начале декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил об отставании США от России в разработке гиперзвуковых вооружений.

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