В США назвали «ужасными» проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон»

Проекты российских ракет «Буревестник» и «Посейдон» являются «ужасными» и должны быть закрыты. Такое мнение высказал спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Политик в Twitter прокомментировал статью Forbes, в которой сообщалось, что недавнее повышение радиационного фона в Швеции якобы «может быть связано с разработкой нового российского ядерного вооружения».

«Мы неоднократно предупреждали, что «Буревестник» (Skyfall, по классификации НАТО. — RT) и «Посейдон» являются ужасными проектами», — заявил Биллингсли.

Hope it’s not the case. We repeatedly warned Skyfall & Poseidon are terrible concepts. Whether or not responsible for latest incident, highlights why Russia should shelve these projects. Big waste of money. Not covered by #NewSTART. Next agreement must. https://t.co/3DmxvMdd5Q — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) July 3, 2020

Он считает, что Россия должна «поставить эти проекты на полку».

Ранее американский спецпредставитель заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.