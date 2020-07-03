В США назвали «ужасными» проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон»

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Проекты российских ракет «Буревестник» и «Посейдон» являются «ужасными» и должны быть закрыты. Такое мнение высказал спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли.
В США назвали «ужасными» проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон»
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

Политик в Twitter прокомментировал статью Forbes, в которой сообщалось, что недавнее повышение радиационного фона в Швеции якобы «может быть связано с разработкой нового российского ядерного вооружения».

«Мы неоднократно предупреждали, что «Буревестник» (Skyfall, по классификации НАТО. — RT) и «Посейдон» являются ужасными проектами», — заявил Биллингсли.

Он считает, что Россия должна «поставить эти проекты на полку».

Ранее американский спецпредставитель заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.

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