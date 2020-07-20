Пять подразделений ВМС США помогут Техасу в борьбе с коронавирусом

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Пять подразделений ВМС США направлены в американский штат Техас для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Пять подразделений ВМС США помогут Техасу в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора штата Грега Эббота.

«Помощь от наших федеральных партнёров крайне важна для нашей работы по снижению распространения COVID-19 в наших населённых пунктах в Техасе», — сказал он.

Уточняется, что подразделения состоят из медиков и вспомогательного персонала. Военнослужащие будут направлены в разные больницы.

Ранее американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщало, что в США к клиническим испытаниям допущены четыре вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. 

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