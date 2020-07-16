Посольство России прокомментировало заявления Лондона о киберугрозах
- © Алекс Макнотон
- РИА Новости
«Если говорить о киберугрозах, то на протяжении уже нескольких лет мы предлагаем Лондону наладить профессиональный диалог для рассмотрения возникающих вопросов. Британским властям известно о российском Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, специально созданном для этих целей», — сообщил РИА Новости представитель посольства.
Никаких обращений в связи с указанными инцидентами в посольство не поступало, добавил он.
«Следовательно, мы имеем дело не с подлинной озабоченностью компьютерной безопасностью, а с сугубо пропагандистским шагом», — сказал собеседник.
16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.
Также глава Форин Офис Доминик Рааб заявил об ответственности России за кибератаки.
Как отметили в Кремле, обвинения Великобритании в адрес России голословны.