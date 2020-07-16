Посольство России прокомментировало заявления Лондона о киберугрозах

Посольство России в Великобритании прокомментировало заявления главы Форин Офис Доминика Рааба о «киберугрозах с российской стороны».

«Если говорить о киберугрозах, то на протяжении уже нескольких лет мы предлагаем Лондону наладить профессиональный диалог для рассмотрения возникающих вопросов. Британским властям известно о российском Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, специально созданном для этих целей», — сообщил РИА Новости представитель посольства.

Никаких обращений в связи с указанными инцидентами в посольство не поступало, добавил он.

«Следовательно, мы имеем дело не с подлинной озабоченностью компьютерной безопасностью, а с сугубо пропагандистским шагом», — сказал собеседник.

16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.

Также глава Форин Офис Доминик Рааб заявил об ответственности России за кибератаки.

Как отметили в Кремле, обвинения Великобритании в адрес России голословны.