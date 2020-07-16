Трамп призвал Россию и КНР вместе предотвратить новую гонку вооружений

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Американский президент Дональд Трамп призвал Россию и Китай «присоединиться к усилиям США» по контролю над ядерным оружием и предотвратить новую гонку вооружений.
Трамп призвал Россию и КНР вместе предотвратить новую гонку вооружений
  • Reuters

Его заявление по случаю 75-летия со дня первого испытания ядерного оружия на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико опубликовал Белый дом.

Трамп напомнил, что с 1992 года США ввели мораторий на ядерные испытания.

«Мы соблюдаем мораторий согласно данному слову, хотя Россия проводила испытания ядерного оружия... и несмотря на обеспокоенность, что Китай поступил так же», — говорится в тексте.

Американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентства «решил начать новую эру контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров времён холодной войны».

По его словам, в будущем контроль над вооружениями должен включать меры по укреплению безопасности США и их союзников, а также «быть поддающимся проверке и иметь обязательную силу» и привлекать новых участников.

«Я ещё раз призываю Россию и Китай присоединиться к нам в этих усилиях, работая вместе, чтобы сделать мир более безопасным и предотвратить новую гонку вооружений», — отметил Трамп.

Ранее в Госдепе США заявили о намерении пригласить Китай на переговоры с Россией в Вене по контролю над вооружениями.

В то же время в Пекине отметили, что США «до сих пор не сказали, чего они хотят» от участия КНР в переговорах: чтобы КНР повысил свой ядерный арсенал до уровня Вашингтона или же сами США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая.

В конце июня специальный посланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.

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