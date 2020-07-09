В Госдепе заявили о планах пригласить КНР на переговоры по вооружениям

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США пригласят Китай на переговоры с Россией в Вене по контролю над вооружениями, говорится в заявлении американского Госдепартамента.
В Госдепе заявили о планах пригласить КНР на переговоры по вооружениям
  • AFP

«Соединённые Штаты приветствуют приверженность Китая участию в переговорах по контролю над вооружениями... Специальный посланник президента по контролю над вооружениями посол Маршалл Биллингсли пригласит китайское правительство присоединиться к добросовестным переговорам в Вене, Австрия», — приводит сообщение РИА Новости.

В то же время в Вашингтоне рекомендовали Китаю и России «как можно скорее встретиться» для обсуждения дальнейших шагов в рамках трёхсторонних переговоров по вооружениям.

«Мы все вынесем на переговоры разные точки зрения и цели, и у нас наверняка возникнут разногласия. Но настало время для диалога и дипломатии между тремя крупнейшими ядерными державами о том, как предотвратить новую гонку вооружений», — подчеркнули в Госдепе.

Ранее МИД Китая отметил, что США «до сих пор не сказали, чего они хотят» от участия КНР в переговорах: чтобы Пекин повысил свой ядерный арсенал до уровня Вашингтона или же сами США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая.

В конце июня Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.

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