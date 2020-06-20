В США рассказали о новом соглашении по вооружениям

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Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.
В США рассказали о новом соглашении по вооружениям
  • globallookpress.com
  • © Bai Xueqi

«Новый контроль над вооружениями, безусловно, должен охватывать Россию и Китай и охватывать все ядерные арсеналы обеих этих стран», — написал Биллингсли в своём Twitter.

Он также отметил, что по этому вопросу полностью согласен с министром иностранных дел Литвы.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что заявления чиновников в США о необходимости привлечь Китай к российско-американским переговорам по контролю над ядерными вооружениями абсурдны и являются попыткой переложить ответственность на других.

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