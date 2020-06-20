В США рассказали о новом соглашении по вооружениям

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.

«Новый контроль над вооружениями, безусловно, должен охватывать Россию и Китай и охватывать все ядерные арсеналы обеих этих стран», — написал Биллингсли в своём Twitter.

Completely agree with Lithuanian Minister of Foreign Affairs. New arms control should definitely involve Russia AND China, and cover entire nuclear arsenals of both those countries. Lithuania is a strong NATO Ally and friend of US. @LinkeviciusL#deterrence#NATOhttps://t.co/r2o7YTDczO — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 19, 2020

Он также отметил, что по этому вопросу полностью согласен с министром иностранных дел Литвы.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что заявления чиновников в США о необходимости привлечь Китай к российско-американским переговорам по контролю над ядерными вооружениями абсурдны и являются попыткой переложить ответственность на других.