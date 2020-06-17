МИД КНР назвал абсурдными приглашения США к переговорам по вооружению

Заявления чиновников в США о необходимости привлечь Китай к российско-американским переговорам по контролю над ядерными вооружениями абсурдны и являются попыткой переложить ответственность на других, отметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы обратили внимание, что США периодически упоминают КНР в этом контексте. Тем самым Вашингтон пытается переложить свою ответственность на других», — приводит его слова в ходе брифинга ТАСС.

В МИД КНР напомнили, что США за последние два года «постоянно нарушают свои обещания» и пытаются расторгнуть Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Рассуждения отдельных американских чиновников о проведении «переговоров доброй воли» по соответствующим вопросам кажутся нам абсурдными… Мы не собираемся участвовать в так называемых китайско-американо-российских переговорах, касающихся проблемы нераспространения оружия массового поражения», — заключил китайский дипломат.

Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Китай пересмотреть своё решение и принять участие в российско-американских переговорах по ядерным вооружениям, которые пройдут в Вене 22 июня.