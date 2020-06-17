МИД КНР назвал абсурдными приглашения США к переговорам по вооружению
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«Мы обратили внимание, что США периодически упоминают КНР в этом контексте. Тем самым Вашингтон пытается переложить свою ответственность на других», — приводит его слова в ходе брифинга ТАСС.
В МИД КНР напомнили, что США за последние два года «постоянно нарушают свои обещания» и пытаются расторгнуть Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
«Рассуждения отдельных американских чиновников о проведении «переговоров доброй воли» по соответствующим вопросам кажутся нам абсурдными… Мы не собираемся участвовать в так называемых китайско-американо-российских переговорах, касающихся проблемы нераспространения оружия массового поражения», — заключил китайский дипломат.
Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Китай пересмотреть своё решение и принять участие в российско-американских переговорах по ядерным вооружениям, которые пройдут в Вене 22 июня.