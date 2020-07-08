В КНР назвали условие присоединения к переговорам о ядерном оружии

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Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун назвал условие, при котором китайская сторона согласится присоединиться к переговорам США и России по контролю над ядерными вооружениями.
В КНР назвали условие присоединения к переговорам о ядерном оружии
  • Reuters

«США нам до сих пор не сказали, что они хотят от нашего участия в переговорах: чтобы мы повысили свой ядерный арсенал до уровня США или что США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая. Если США согласятся снизить свой ядерный арсенал до уровня Китая, мы присоединимся к переговорам на следующий день», — цитирует его РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.

В июне официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что заявления чиновников в США о необходимости привлечь Китай к российско-американским переговорам по контролю над ядерными вооружениями абсурдны и являются попыткой переложить ответственность на других.

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