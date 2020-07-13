Жителям Сан-Диего посоветовали закрыть окна из-за пожара на корабле

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Жителям американского города Сан-Диего рекомендовали закрыть окна из-за распространения дыма, который исходит от пожара на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard.

Как сообщили в национальной службе по метеонаблюдениям, южный ветер, вероятно, «будет распространять дым от USS Bonhomme Richard на север вдоль шоссе I-15».

«Если вы находитесь в городе и окрестностях, особенно на севере, мы рекомендуем не открывать сегодня окна», — сообщили там.

Возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard, который стоит на американской военно-морской базе в Сан-Диего, произошло в воскресенье, 12 июля.

По последним данным, пострадал 21 человек. Пожарная служба полагает, что пожар может продлиться несколько дней, пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии.

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