Госдеп предупредил американцев о рисках задержания в Китае

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Госдепартамент США в субботу предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае.
Госдеп предупредил американцев о рисках задержания в Китае
  • AFP

«Проявляйте повышенную осторожность в Китайской Народной Республике (КНР) в связи с произвольным применением местных законов в иных целях, чем поддержание правопорядка. Это необоснованное принуждение может включать задержание и использование запретов на выезд», — говорится в сообщении Госдепа.

Согласно утверждению Госдепа, граждане США могут быть задержаны в Китае без объяснения причин, им не будет предоставлен доступ к консульским службам США.

26 июня Соединённые Штаты сообщили, что вводятся визовые санкции против ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга. 

Также госсекретарь Майк Помпео объявил о введении американской стороной санкций против китайских чиновников, ответственных за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».

Кроме того, США ввели санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за «нарушения прав человека». 

Китай пообещал ответные меры на санкции США.

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