Госдеп предупредил американцев о рисках задержания в Китае
- AFP
«Проявляйте повышенную осторожность в Китайской Народной Республике (КНР) в связи с произвольным применением местных законов в иных целях, чем поддержание правопорядка. Это необоснованное принуждение может включать задержание и использование запретов на выезд», — говорится в сообщении Госдепа.
Согласно утверждению Госдепа, граждане США могут быть задержаны в Китае без объяснения причин, им не будет предоставлен доступ к консульским службам США.
26 июня Соединённые Штаты сообщили, что вводятся визовые санкции против ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга.
Также госсекретарь Майк Помпео объявил о введении американской стороной санкций против китайских чиновников, ответственных за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».
Кроме того, США ввели санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за «нарушения прав человека».