Китай пообещал ответные меры на санкции США

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Китай примет контрмеры в ответ на санкции США против Управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
Китай пообещал ответные меры на санкции США
  • Reuters

Дипломат назвал решение США грубым вмешательством во внутренние дела страны и серьёзным нарушением основных норм международных отношений.

Он подчеркнул, что Пекин «отвергает и осуждает это».

«Китай принял решение ввести ответные меры в отношении граждан и организаций США за неподобающее поведение в отношении вопросов, касающихся Синьцзяна», — цитирует Лицзяня РИА Новости.

Ранее США ввели санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за «нарушения прав человека». Ограничительные меры введены на основании закона «Глобальный Магнитский».

Вашингтон обвиняет Пекин в притеснении уйгуров и других групп мусульман и утверждает, что разрабатываемый парламентом КНР законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергают обвинения.

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