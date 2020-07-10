Глава МИД Чехии заявил о стремлении к стабилизации отношений с Россией

Чехия стремится к урегулированию отношений с Россией, заявил глава чешского МИД Томаш Петржичек.

По его словам, Прага хочет «серьёзного политического диалога между двумя суверенными странами по всему спектру политических вопросов».

«Мы хотим стабилизировать отношения между Чехией и Россией», — приводит слова министра агентство CTK.

Ранее премьер-министр республики Андрей Бабиш выразил надежду, что отношения с Москвой будут урегулированы по итогам взаимных консультаций.

В начале июля в Кремле заявили, что российско-чешские отношения «омрачены известными событиями с определёнными недружественными шагами», однако Москва выступает за добрые связи со всеми странами.

В начале апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Позднее двое сотрудников российского посольства были объявлены Чехией персонами нон грата.