Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса

Мир находится в начале глобальной пандемии коронавирусной инфекции, которая, скорее всего, усилится перед тем, как ослабеет. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 в США доктор Энтони Фаучи.

Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии.

«Поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», — цитирует Интерфакс доктора.

По его словам, если страны мира не будут вместе принимать меры для сдерживания пандемии, вирус будет распространяться активно ещё несколько месяцев.

Кроме того, Фаучи заявил, что вспышку вируса в США по-прежнему не удалось взять под контроль.

Как ранее заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, пандемия усиливается на глобальном уровне.

В конце июня гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что пандемия коронавируса ускоряется.

Как сообщалось ранее, в Бразилии число выявленных случаев COVID-19 превысило 1,7 млн.