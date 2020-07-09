В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

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Пандемия коронавируса усиливается на глобальном уровне, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне
  • Reuters

«На глобальном уровне пандемия усиливается, и почти ежедневно в ВОЗ поступает информация о рекордном количестве случаев заболевания», — сказала она ТАСС.

По её словам, в общей сложности за полгода ВОЗ зарегистрировала более 10 млн случаев заболевания, причём за каждую из последних двух недель было зафиксировано свыше 1 млн случаев.

Ранее в ВОЗ отметили, что мир находится в новой и опасной фазе пандемии, вирус всё ещё быстро распространяется.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев COVID-19 в мире превысило 12 млн.

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