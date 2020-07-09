Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 12 млн
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 12 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса.
- Reuters
По его данным, число заболевших достигло 12 012 720, скончались 548 914 пациентов.
Выздоровели за всё время более 6,5 млн человек.
Ранее ВОЗ сообщила, что число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 11,6 млн.
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