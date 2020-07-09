Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 12 млн

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 12 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По его данным, число заболевших достигло 12 012 720, скончались 548 914 пациентов.

Выздоровели за всё время более 6,5 млн человек.

Ранее ВОЗ сообщила, что число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 11,6 млн.