Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 12 млн

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Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 12 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса.
Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 12 млн
  • Reuters

По его данным, число заболевших достигло 12 012 720, скончались 548 914 пациентов.

Выздоровели за всё время более 6,5 млн человек.

Ранее ВОЗ сообщила, что число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 11,6 млн.

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