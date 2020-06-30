Представитель ВОЗ в России назвала опасной фазу коронавируса в мире

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Мир находится в новой и опасной фазе пандемии коронавирусной инфекции, вирус всё ещё быстро распространяется. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
Представитель ВОЗ в России назвала опасной фазу коронавируса в мире
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По её словам, не только Россия, но и большинство стран Европейского региона ВОЗ находятся в процессе изменения мер по физическому дистанцированию и смягчения ограничений.

«Тем не менее мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в первую очередь является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не простым ходом развития эпидемиологического процесса», — подчеркнула она.

Как отметила Вуйнович, «мир сейчас находится в новой и опасной фазе».

«Многие люди устали находиться дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус всё ещё быстро распространяется, он всё ещё смертелен, и большинство людей всё ещё к нему восприимчивы», — добавила она.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на глобальном уровне пандемия ускоряется.

19 июня Гебрейесус также отметил, что мир находится «в новой и очень опасной фазе» коронавируса. 

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