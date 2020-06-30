Представитель ВОЗ в России назвала опасной фазу коронавируса в мире
- АГН «Москва»
По её словам, не только Россия, но и большинство стран Европейского региона ВОЗ находятся в процессе изменения мер по физическому дистанцированию и смягчения ограничений.
«Тем не менее мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в первую очередь является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не простым ходом развития эпидемиологического процесса», — подчеркнула она.
Как отметила Вуйнович, «мир сейчас находится в новой и опасной фазе».
«Многие люди устали находиться дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус всё ещё быстро распространяется, он всё ещё смертелен, и большинство людей всё ещё к нему восприимчивы», — добавила она.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на глобальном уровне пандемия ускоряется.
19 июня Гебрейесус также отметил, что мир находится «в новой и очень опасной фазе» коронавируса.