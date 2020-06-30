Представитель ВОЗ в России назвала опасной фазу коронавируса в мире

Мир находится в новой и опасной фазе пандемии коронавирусной инфекции, вирус всё ещё быстро распространяется. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

По её словам, не только Россия, но и большинство стран Европейского региона ВОЗ находятся в процессе изменения мер по физическому дистанцированию и смягчения ограничений.

«Тем не менее мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в первую очередь является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не простым ходом развития эпидемиологического процесса», — подчеркнула она.

Как отметила Вуйнович, «мир сейчас находится в новой и опасной фазе».

«Многие люди устали находиться дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус всё ещё быстро распространяется, он всё ещё смертелен, и большинство людей всё ещё к нему восприимчивы», — добавила она.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на глобальном уровне пандемия ускоряется.

19 июня Гебрейесус также отметил, что мир находится «в новой и очень опасной фазе» коронавируса.