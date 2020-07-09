Посол России рассказал о контактах с Австрией по делу об убийстве россиянина

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Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что российская дипмиссия установила контакт с правоохранительными органами Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни.
Посол России рассказал о контактах с Австрией по делу об убийстве россиянина
  • © Фото предоставлено посольством России в Австрии

Об этом он сказал РИА Новости.

«В связи с расследованием убийства в пригороде Вены... по нашей инициативе установлен контакт между представителями правоохранительных органов и служб России и Австрии», — сказал он. 

Посол подчеркнул, что с российской стороны подтверждена готовность к осуществлению тесного взаимодействия по данному вопросу.

Ранее австрийские СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что в австрийском городе Герасдорф обнаружен застреленным проситель убежища из России. Позднее в полиции заявили, что убитым является выходец из Чечни Мартин Бек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство россиянина в Австрии.

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