Кадыров прокомментировал убийство россиянина в Австрии

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство россиянина в Австрии.
Кадыров прокомментировал убийство россиянина в Австрии
  • globallookpress.com

Ранее представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель заявил, что убитый близ Вены в субботу, 4 июля, гражданин России — выходец из Чечни Мартин Бек.

По словам Кадырова, он наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене.

«В итоге снова убедился в предвзятости информационной машины, которая раскрутила версию о моей причастности, не имея официальных заявлений следственных органов», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он высказал мнение, что «и Анзор из Вены (псевдоним убитого. — RT)... и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России» и, в частности, его самого.

По сообщениям австрийских СМИ, убийство россиянина произошло на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вьен.

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