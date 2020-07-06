В Австрии рассказали об убитом под Веной россиянине

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Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель заявил, что убитый близ Вены в субботу, 4 июля, гражданин России — выходец из Чечни Мартин Бек.
В Австрии рассказали об убитом под Веной россиянине
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Убитый — гражданин России чеченского происхождения Мартин Бек», — заявил Кель РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Австрии задержан второй фигурант в рамках расследования дела об убийстве российского гражданина под Веной.

По словам Келя, двое подозреваемых в убийстве находятся в СИЗО.

«Они отказались давать показания полиции и судье. Они также чеченцы», — отметил он.

По сообщениям австрийских СМИ, убийство произошло на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вьен.

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