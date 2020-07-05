В Австрии задержали второго фигуранта дела об убийстве россиянина

В Австрии задержан второй фигурант в рамках расследования дела об убийстве российского гражданина под Веной. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя полиции земли Нижняя Австрия Соню Штаммингер.

«Было произведено второе задержание, но я ничего не могу сказать о его отношении к делу, это предмет расследования», — заявила она.

Представитель австрийской полиции добавила, что дело расследует отделение службы по защите Конституции и борьбе с терроризмом.

Ранее австрийские СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что в австрийском городе Герасдорф обнаружен застреленным проситель убежища из России. По данным полиции, подозреваемый в убийстве задержан.

В российском посольстве заявили, что проверяют сообщения об убийстве гражданина России. В диппредставительстве добавили, что обращений по поводу произошедшего к ним не поступало.