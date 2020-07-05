В Австрии задержали второго фигуранта дела об убийстве россиянина

Короткая ссылка
В Австрии задержан второй фигурант в рамках расследования дела об убийстве российского гражданина под Веной. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя полиции земли Нижняя Австрия Соню Штаммингер.
В Австрии задержали второго фигуранта дела об убийстве россиянина
  • Reuters

«Было произведено второе задержание, но я ничего не могу сказать о его отношении к делу, это предмет расследования», — заявила она.

Представитель австрийской полиции добавила, что дело расследует отделение службы по защите Конституции и борьбе с терроризмом.

Ранее австрийские СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что в австрийском городе Герасдорф обнаружен застреленным проситель убежища из России. По данным полиции, подозреваемый в убийстве задержан.

В российском посольстве заявили, что проверяют сообщения об убийстве гражданина России. В диппредставительстве добавили, что обращений по поводу произошедшего к ним не поступало.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить