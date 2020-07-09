В Австрии рассказали о версиях убийства россиянина
- Reuters
Как сообщает ТАСС, Баумшлагер указал, что убийство могло носить заказной характер или быть результатом ссоры.
«Мы не можем исключить, что, с одной стороны, речь идёт о заказном убийстве, с другой стороны, могла произойти ссора», — сказал он.
По его словам, полиция до сих пор не выяснила мотив убийства, так как «47-летний подозреваемый в совершении преступления хранит молчание».
Ранее австрийские СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что в австрийском городе Герасдорф обнаружен застреленным проситель убежища из России. Позднее в полиции заявили, что убитым является выходец из Чечни Мартин Бек.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство россиянина в Австрии.