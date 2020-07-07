Глава ВОЗ предупредил, что пик пандемии коронавируса ещё не достигнут

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пик пандемии коронавируса ещё не достигнут.

«Вспышка ускоряется, и мы ещё пока не вышли на пик эпидемии», — цитирует ТАСС Гебрейсуса.

Он отметил, что за выходные в мире было зафиксировано более 400 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН оценил последствия пандемии.

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 11,500 млн случаев коронавируса. Число скончавшихся с COVID-19 превысило 535 тыс.