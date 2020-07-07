В ВОЗ оценили опасность распространения бубонной чумы

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По словам официального представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, ВОЗ не считает, что случаи бубонной чумы в Китае и Монголии представляют опасность, но в организации следят за ситуацией.
В ВОЗ оценили опасность распространения бубонной чумы
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«В данный момент мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. На данный момент мы не считаем, что риск высокий, но мы внимательно следим за ситуацией», — приводит РИА Новости её слова.

Роспотребнадзор ведёт контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией.

Молекулярный биолог доктор биологических наук Сергей Нетёсов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.

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