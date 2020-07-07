В ВОЗ оценили опасность распространения бубонной чумы
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- РИА Новости
«В данный момент мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. На данный момент мы не считаем, что риск высокий, но мы внимательно следим за ситуацией», — приводит РИА Новости её слова.
Роспотребнадзор ведёт контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией.
Молекулярный биолог доктор биологических наук Сергей Нетёсов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.