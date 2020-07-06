Роспотребнадзор контролирует ситуацию с бубонной чумой на границах

Роспотребнадзор ведёт контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, включая мониторинг обстановки в соседних странах, ведётся в постоянном режиме.

«Ситуация по чуме и другим опасным для человека инфекционным болезням на трансграничных территориях находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что опасности распространения бубонной чумы в России нет, однако единичные случаи возможны.

Сообщалось, что пациент с подозрением на чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.