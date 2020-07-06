Роспотребнадзор контролирует ситуацию с бубонной чумой на границах
- РИА Новости
Как отмечается, работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, включая мониторинг обстановки в соседних странах, ведётся в постоянном режиме.
«Ситуация по чуме и другим опасным для человека инфекционным болезням на трансграничных территориях находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что опасности распространения бубонной чумы в России нет, однако единичные случаи возможны.
Сообщалось, что пациент с подозрением на чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.